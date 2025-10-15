Rare verliert den Veteranen hinter Banjo-Kazooie

HQ

Einer der erfahrensten Mitarbeiter von Rare tritt heute zurück, nämlich Gregg Mayles. Er ist seit 36 Jahren für das Unternehmen tätig und war praktisch an seiner gesamten Reise beteiligt, von der Entwicklung mehrerer klassischer NES-Titel (Battletoads, Solar Jetman) bis hin zu Meistern der Grafik während der Super Nintendo-Ära und der anschließenden Dominanz der Nintendo 64-Ära, bevor er von Microsoft übernommen wurde.

Für alle, die auf ein neues Banjo-Kazooie hoffen, ist dies eine besonders schlechte Nachricht, da Mayles einer der Hauptschöpfer des Originals war, aber er war auch an Titeln wie Donkey Kong Country, Kameo: Elements of Power, Viva Piñata und zuletzt Sea of Thieves beteiligt. Er war auch eine der Schlüsselfiguren hinter Everwild, das leider kürzlich geschlossen wurde – und das, wie man vermutet, zu seiner Entscheidung beigetragen hat, sich anderen Möglichkeiten zuzuwenden.

Er gibt nicht an, was er als nächstes tun wird, aber wenn man bedenkt, dass er erst 54 Jahre alt ist, vermuten wir, dass der Ruhestand nicht in Sicht ist. Wie auch immer er sich entscheidet, wir wünschen Mayles viel Glück und möchten diese Gelegenheit nutzen, um ihm dafür zu danken, dass er uns über die Jahre hinweg unglaubliche Unterhaltung geboten hat.