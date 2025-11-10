Rambo-Prequel zielt auf weniger Gewalt und mehr Abenteuer ab

HQ

Regisseur Jalmari Helander hat bestätigt, dass der nächste Rambo-Film - der bereits als Prequel mit Noah Centineo als junge Version von John Rambo bestätigt wurde - die Gewalt abschwächen wird. Stattdessen wird es sich auf Abenteuer und Erkundungen konzentrieren. In einem Interview mit Dexerto sagt der Regisseur, dass er hofft, dass dieser frische Ansatz ein neues und jüngeres Publikum anzieht.

"Es wird nicht so dunkel sein wie die letzten beiden Rambos. Es wird ein bisschen abenteuerlicher und ich hoffe, eine neue Generation von 10-Jährigen dazu zu inspirieren, in den Wald zu gehen, um Rambo zu spielen. Mal sehen, wie das läuft."

Der Film zeigt Rambo vor den klassischen Ereignissen von First Blood, während seiner Zeit im Vietnamkrieg - aber mit einem neuen Ton, der für ein jüngeres Publikum gedacht ist. Was Fans der früheren Rambo-Filme davon halten werden, bleibt allerdings abzuwarten.

Klingt ein abenteuerlicherer und kinderfreundlicherer Rambo nach einem aufregenden Konzept?