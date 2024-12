Rainbow Six: Siege wird beim Esports World Cup dabei sein

HQ

Heute haben wir euch darüber berichtet, dass Dota 2 als sechstes Spiel, das am Esports World Cup erscheint, festgelegt wurde, und jetzt können wir dem eine weitere Bestätigung hinzufügen.

Nach Call of Duty (Black Ops 6 und Warzone 2.0 ), Honor of Kings, Garena Free Fire, Street Fighter 6 und Dota 2 wissen wir nun, dass Rainbow Six: Siege ein Turnier auf dem großen Festival ausrichten wird, das an einem unbestätigten Datum im Sommer 2025 stattfinden wird. Eine vernünftige Vermutung, basierend auf den letzten beiden EBR-Festivals, ist, dass die Veranstaltung im Juli und August stattfinden wird.

Wir wissen noch nicht, ob dieses Rainbow Six: Siege -Event in den Hauptspielplan für das Spiel aufgenommen wird oder ob es sich stattdessen um ein Einladungsturnier von Drittanbietern handelt. Unabhängig davon werden wir in den Monaten davor zweifellos eine Bestätigung in dieser Angelegenheit haben.