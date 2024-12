Dota 2 bestätigt für den Esports World Cup

HQ

Wir kennen jetzt das sechste teilnehmende Spiel, das beim Esports World Cup anwesend sein wird. Nach Call of Duty (Black Ops 6 und Warzone 2.0 ), Honor of Kings, Garena Free Fire und Street Fighter 6 hat Dota 2 seine Teilnahme an dem großen internationalen Festival bestätigt.

Esports World Cup Im letzten Jahr wurden weit über 20 Spiele vorgestellt, was bedeutet, dass wir uns im Dezember wahrscheinlich viele zusätzliche Titel sichern und uns auf die große Show vorbereiten können, die im Sommer stattfinden wird, wahrscheinlich im Juli und August.

Was noch nicht bestätigt wurde, ist, ob diese EWC-Veranstaltung für Dota 2 ein offizieller Teil der Wettkampfsaison sein wird oder ob es sich stattdessen um ein Einladungsturnier eines Drittanbieters handeln wird. Kein Zweifel, wir werden bald mehr wissen.