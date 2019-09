Raids in Ghost Recon: Breakpoint per Matchmaking erleben

Massive Entertainment, Red Storm und die anderen Entwicklerteams von The Division 2 sind auf große Kritik gestoßen, als sie den ersten Raid in The Division 2 ohne entsprechende Matchmaking-Optionen veröffentlichten. Deshalb wollten wir Nouredine Abboud, den Executive Producer von Ghost Recon: Breakpoint, fragen, welche Möglichkeiten es diesbezüglich im kommenden Spiel des Studios geben wird. Glücklicherweise hatte er gute Nachrichten für uns.

Abboud bestätigte uns im Interview, dass Ghost Recon: Breakpoint Matchmaking-Optionen mit Spielern auf der ganzen Welt umfassen wird. Für die schwierigen PvE-Herausforderungen wird unser Squad mit bis zu drei anderen Spielern aufgefüllt, sobald die Inhalte Ende des Jahres bereitstehen. Ihr könnt euch aber nicht nur auf gemeinsame Raids freuen, sondern auch kompetitiv gegen andere Spieler antreten. In diesem Beitrag bekommt ihr einige Eindrücke davon.