Intensive PvP-Action aus Ghost Recon: Breakpoint

In Paris konnten wir kürzlich Ghost Recon: Breakpoint anspielen, sechs geschlagene Stunden lang. Unsere Zeit haben wir gut genutzt und euch Unmengen an Gameplay mitgebracht. In den unteren Videos seht ihr den PvP-Modus Ghost War, den die eine oder der andere vielleicht aus Ghost Recon: Wildlands wiedererkennen werden. Die Spielvariante unterscheidet sich grundsätzlich von der Kampagnenerfahrung, mehr Infos dazu findet ihr in unserer großen Vorschau. Ghost Recon: Breakpoint erscheint am 4. Oktober auf Xbox One, PS4 und PC.

