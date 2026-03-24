Ein Rahmen für den US-amerikanischen KI-Rechtsrahmen ist endlich geschaffen

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Obwohl der nationale Gesetzesrahmen für künstliche Intelligenz als präsidiale Direktive für eine Reihe von Anliegen geboren wurde, bietet er einen sehr kurzen und sehr unspezifischen Weg nach vorn, trotz einer konkreteren Prämisse in einer Welt unregulierter KI-Einschläge weltweit.

"Der nationale KI-Gesetzesrahmen des Weißen Hauses wird amerikanischen Einfallsreichtum entfesseln, um das globale KI-Rennen zu gewinnen und Durchbrüche zu schaffen, die Arbeitsplätze schaffen, Kosten senken und das Leben der Amerikaner im ganzen Land verbessern", erklärt Michael Kratsios, Assistent des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie und Direktor des Office of Science and Technology Policy.

Der Rahmen weist auf sechs Ziele hin, die ein Gleichgewicht zwischen Innovation, Vertrauen der Nutzer schaffen und sogar Zensur einschließen. Einer der Punkte ist "Educating Americans", der darlegt, dass "der Kongress nicht-regulatorische Methoden nutzen sollte, um sicherzustellen, dass bestehende Bildungs- und Arbeitskräftetrainings- und Unterstützungsprogramme, einschließlich Ausbildungsplätzen, KI-Ausbildung ausdrücklich integrieren." Es ist jedoch sicher, dass Datumsgesetze nicht anwenden werden und dass Gesetzgebung stattdessen über sektorspezifische Regulierungsbehörden erfolgen sollte, anstatt sich stark auf eine einzige Aufsichtsbehörde zu stützen.

Kritiker haben darauf hingewiesen, dass es keine Absicht gibt, Verantwortung zu übernehmen, falls jemand durch KI-Technologie geschädigt wird, und andere, etwas deutlicher, dass sie substanzlos ist. Es hat einen der Hauptmängel der KI nicht gelöst, nämlich wie und was mit Urheberrechtsfragen vor, während und nach der Nutzung von KI zu tun ist.