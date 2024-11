Rafa Nadal weiß immer noch nicht, ob er morgen im Davis-Cup-Viertelfinale spielen wird

HQ

Rafa Nadal sorgte letzten Monat für Schlagzeilen, als er seinen Rücktritt vom Profitennis ankündigte. Der 38 Jahre alte spanische Tennisspieler hat 22 Grand Slams und 92 ATP-Titel gewonnen, aber auch viele verschiedene Verletzungen erlitten, die seine Karriere belastet haben, die in dieser Woche im Davis-Cup-Finale enden wird.

Die Tickets für Nadals mögliche letzte Profi-Tennisspiele stiegen nach Bekanntwerden der Nachricht in die Höhe, obwohl noch nicht bekannt ist, ob er tatsächlich spielen wird: Der Davis Cup ist kein Einzelwettbewerb, sondern ein nationaler Wettbewerb (so etwas wie ein "World Cup of Tennis"), an dem jedes Jahr über 150 Länder teilnehmen.

Diese Woche findet im spanischen Málaga das Finale mit acht Teams statt, darunter der Vorjahressieger Italien und der Vizeweltmeister Australien. Das erste Spiel Spaniens findet am morgigen Dienstag um 17 Uhr MEZ (16 Uhr britischer Zeit) gegen die Niederlande statt. Wenn ihnen das gelingt, treffen sie am Freitag entweder auf Deutschland oder Kanada. Das Finale findet am Sonntag, den 24. November, statt.

Rafa Nadal trainiert für den Davis Cup, ist sich aber noch nicht sicher, ob er spielen wird

Die spanische Mannschaft besteht ebenfalls aus Pedro Martínez, Carlos Alcaraz, Roberto Bautista und Marcel Granollers und wird von David Ferrer als Kapitän angeführt. Nadal gab zu, dass er nicht weiß, ob er überhaupt spielen wird, aber sein Geist konzentriert sich darauf, dem Team zu helfen.

Angesichts des aktuellen Zustands von Nadal und Alcaraz, der sich immer noch von der Erkältung erholt, die ihm letzte Woche bei den ATP Finals zugefügt hat, ist Roberto Bautista, der im vergangenen September in der Gruppenphase spielte, der wahrscheinlichste Kandidat.

In der Pressekonferenz am Montag gab Nadal zu: "Ich bin nicht hier, um in den Ruhestand zu gehen, sondern um meinem Team zu helfen. Das ist meine letzte Woche, aber das ist ein Teamwettbewerb." Er sagt, er müsse konzentriert sein, aber Tausende von Menschen in Málaga denken nur an seinen Abschied, der hoffentlich auf dem Platz stattfinden wird. Einige Leute haben Tausende von Euro bezahlt, nur um reinzukommen!

Spanien hat es sechsmal gewonnen, das letzte Mal im Jahr 2019. Nadal gewann in diesem Jahr alle seine Matches, das letzte Mal, dass er die Nummer 1 in der ATP war.