Rafa Jódar besiegt Joao Fonseca im ersten direkten Duell zwischen den Jugendlichen

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Tennis-Sensation Rafael Jódar gewann ein Late-Night-Match gegen Joao Fonseca beim Madrid Open – das erste von dem, was viele Experten als neuen "Klassiker" im Tennis ansehen. Jódar gewann 7:6(4), 4:6, 6:1 – ein Spiel, in dem beide ihr unglaubliches Können zeigten, in dem Jódar jedoch körperlich besser auf ein so anspruchsvolles Duell vorbereitet schien.

Beide sind die einzigen beiden 2006 geborenen Spieler, die ein ATP-Turnier gewonnen haben: Fonseca, Rang 31, hat etwas mehr Erfahrung und hat bereits im Oktober 2025 ein ATP-500-Turnier gewonnen, das Swiss Indoor.

Jódar, auf Platz 42 der Weltrangliste, gewann Anfang dieses Monats seinen ersten ATP-250-Titel in Marrakesch, erreichte dann das Halbfinale der Barcelona Open ATP 500, und in Madrid hat er bereits seinen ersten Top-Ten-Sieg errungen, indem er in der vorherigen Runde den Weltranglisten-8 Alex de Miñaur besiegte und nur vier Spiele verlor. Jódar ist der dritte 2006 geborene Spieler, der das Achtelfinale der Masters 1.000 erreicht, nach Fonseca und Martín Landaluce im letzten Monat bei Indian Wells.

Rafael Jódar trifft am Dienstag auf die Weltranglisten-66 Vit Kopriva, die sich qualifizierte, nachdem sein Rivale Arthur Rinderknech zurückgezogen hatte, was ihn zu einer scheinbar leichteren "Beute" für Jódar machte. Wenn Jódar gewinnt, könnte er im Viertelfinale gegen Jannik Sinner antreten...