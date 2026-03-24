Quantentechnologien eröffnen neue Möglichkeiten für interaktives Storytelling in Spielen

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Quantencomputing gilt als großer technologischer Durchbruch – oder wird es zumindest in Zukunft sein. Seine Auswirkungen auf kreative Bereiche wie Spiele und interaktives Erzählen wurden jedoch bisher nicht so stark untersucht.

In ihrer Dissertation untersucht Natasha Skult, wie aufkommende Quantentechnologien das Design interaktiver Medien und das Spielererlebnis verändern können. Es muss gesagt werden, dass die praktische Umsetzung derzeit durch die Schwierigkeit, auf Quantenhardware zuzugreifen, und die Tatsache, dass die aktuellen Werkzeuge für Spieleentwickler weitgehend unerreichbar sind, eingeschränkt ist.

Quantensysteme arbeiten nach anderen Prinzipien als herkömmliche Computer und können beispielsweise mehrere mögliche Optionen gleichzeitig verarbeiten. Die Nutzung von Quantentechnologien im Spieldesign könnte neue Arten von Spielmechaniken ermöglichen, insbesondere in Situationen, in denen komplexe Optionen gleichzeitig verarbeitet werden müssen.

Laut der Doktorarbeit von Skult könnten Spiele in Zukunft Inhalte vielfältiger erstellen und flexibler auf Spieleraktionen reagieren als heute. Aus Designsicht führen Quantentechnologien die Spieleentwicklung von streng kontrollierten Spielerlebnissen hin zu offeneren, spielergetriebenen Systemen.

"Das könnte die Rolle des Spieledesigners eher in einen Ermöglicher oder sogenannten Game Director verschieben, der den Rahmen definiert und die Spielererfahrungen leitet, anstatt den Spielfluss genau im Voraus zu definieren." sagt Skult.

Die Ergebnisse heben auch weitere Herausforderungen hervor. Es ist für Designer schwierig, Spielererfahrungen in quantenbeeinflussten Systemen vorherzusagen, und es ist nicht einfach, aktuelle Entwicklungsworkflows an quantenmechanische Prinzipien anzupassen.

Aktuelle quantenbasierte Spiele, die wenigen bereits existierenden, sind meist Bildungs- oder Forschungsspiele, die oft technologische oder Bildungsziele auf Kosten des Spielererlebnisses betonen. Außerdem zeigen Spielerforschungen, dass Nutzer selten auf die zugrundeliegende Technologie fokussieren.

Natasha Skult wird ihre Dissertation "Interactive Storytelling with Quantum Computing – Exploring the New Design Practices in Interactive Storytelling Using the Emerging Quantum Technologies" am Freitag, den 27. März 2026, um 12:00 Uhr Ortszeit in Finnland an der Universität Turku zur öffentlichen Begutachtung präsentieren.

Mehr über die Dissertation können Sie hier lesen.