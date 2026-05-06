Puy du Fou untersucht Vorwürfe begrabener Tiere im Freizeitpark

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Der mehrfach ausgezeichnete historische Freizeitpark Puy du Fou öffnete vor fünf Jahren seine Türen in Spanien in der ebenfalls historischen Stadt Toledo in der Region Castilla-La Mancha, damit das französische Outdoor-Konzept großen Erfolg hatte. Allerdings haben nun ehemalige Mitarbeiter des Komplexes der Zeitung elDiario mitgeteilt, dass angeblich Tiere auf dem Parkgelände begraben wurden, was auf Unregelmäßigkeiten hinsichtlich des Tierschutzes, der Kadaverentsorgung und mehr hindeuten könnte.

Der Park sagt, er habe keine Kenntnis von den Praktiken gehabt, tut aber nun so, als würde er die Ereignisse klären. Nachdem der Bericht veröffentlicht wurde, erklärte Puy du Fou, sie würden die Fakten intern untersuchen, mögliche Fehlverhalten ermitteln und Verantwortlichkeiten identifizieren sowie die zuständigen Behörden kontaktieren.

Doch das reicht Umweltgruppen wie Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha nicht aus, die ebenfalls eine unabhängige Untersuchung fordern und behaupten, Eigentümer und Manager seien informiert, bis hin zu dem Punkt, dass sie Vergeltungsmaßnahmen gegen Arbeiter ergreifen, die Bedenken geäußert haben.

Die Gründe für diese angeblich geheime Bestattung sind unbekannt, ebenso wie die beteiligten Tierarten, die möglicherweise aus den verschiedenen Shows des Spektakels stammen (Greifvögel- und Pferdearten werden beispielsweise prominent auf der offiziellen Website der Veranstaltung gezeigt).