Putin stellt die Gaslieferungen nach Europa ein

Präsident Wladimir Putin sagte, Russland könne die Gaslieferungen nach Europa angesichts der durch den Iran-Konflikt ausgelösten stark steigenden Energiepreise stoppen, betonte jedoch, dass noch keine Entscheidung getroffen worden sei. In Moskau sagte Putin, es könne profitabler sein, Exporte auf "Märkte, die sich öffnen" umzuleiten, anstatt weiterhin an die EU zu verkaufen.

Die Warnung kommt, während Brüssel darauf drängt, das russische Pipeline-Gas bis 2027 auszumustern und neue LNG-Verträge einzuschränken. Russlands Anteil an den EU-Gasexporten ist seit der Invasion der Ukraine 2022 stark gesunken, wobei Norwegen, die Vereinigten Staaten und Algerien einen Großteil der Lücke füllen.

Putin argumentierte, dass steigende Preise durch die Nahostkrise und Käufer, die bereit seien, Prämien zu zahlen, verursacht wurden, und nannte es "nur Geschäft". Während Europa die Abhängigkeit abbaut, hat Moskau die Energieexporte zunehmend auf China und andere asiatische Märkte verlagert...