Punisher Mitbegründer und Autor von The Night Gwen Stacy Died, Gerry Conway, ist gestorben

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In einer traurigen Wendung der Ereignisse wurde bestätigt, dass der erfahrene Comicautor und Redakteur Gerry Conway verstorben ist. Im Alter von 73 Jahren ist die genaue Todesursache von Conway noch nicht bestätigt, aber die Comic-Ikone überwand kürzlich einen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, was 2022 und 2023 zu mehreren Krankenhausaufenthalten führte.

Zu diesem traurigen Tod teilte Marvel Comics einen Nachruf und eine Dankesbotschaft.

"Im Namen seiner Familie sind wir traurig, Gerry Conway mitteilen zu müssen, dass er verstorben ist. Gerry war eine großartige Ikone in den Comics, die die Popkultur selbst prägte. Er war ein lieber Freund, Partner und Mentor, und unsere Herzen sind bei seiner Familie und den Millionen, die er durch seine Arbeit berührt hat."

Für diejenigen, die Conways Einfluss auf Comics nicht kennen: Er wird als Mitbegründer des Punisher, des Spider-Man-Klons/Varianten Ben Reilly, Jackal, der erste Ms. Marvel und als Autor des beliebten Spider-Man-Arcs The Night Gwen Stacy Died genannt. Angesichts der Tatsache, dass Punisher und Ben Reilly (über Spider-Noir) sehr große Sommer vor sich haben, macht diese Nachricht von Conways Tod umso tragischer.

Neben Marvel half Conway im Laufe der Jahre auch bei der Entwicklung einiger wichtiger DC-Charaktere, darunter Co-Creation-Credits für Firestorm, Power Girl, Jason Todd und Killer Croc, und über acht Jahre Erfahrung im Schreiben von Justice League-Geschichten. Da Superman und Spider-Man dieses Jahr erneut zusammenkommen, sollte auch gesagt werden, dass Conway das erste Crossover zwischen diesen beiden legendären Superhelden schrieb, das damals das erste seiner Art war.

Ruhe in Frieden, Conway.