PUBG, Wolfenstein: The Old Blood und F1 2019 sind jetzt auf PS Now

Seit gestern sind die neuen Dezember-Spiele für Abonnenten von Playstation Plus verfügbar, gleichzeitig frischt Sony ihr Playstation-Now-Line-Up auf. Playerunknown's Battlegrounds wird euch auf herrlich spartanische Battle-Royale-Schlachtfelder schicken, während Wolfenstein: The Old Blood den niederträchtigen Nazis den Gar ausmacht und in F1 2019 fahren wir mit schnellen Autos im Kreis. All diese Titel sind ab sofort Teil von Playstation Now und können mit der entsprechenden Mitgliedschaft (10 Euro im Monat) auf PS4 (und PC) sowohl heruntergeladen als auch gestreamt werden.