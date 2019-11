Titanfall 2 steht im Dezember für Playstation-Plus-Abonnenten bereit

Normalerweise kündigt Sony die Playstation-Plus-Spiele des kommenden Monats immer am Abend des letzten Mittwochs eines Monats an, doch bei Playstation Polen war heute wohl ein bisschen früher Feierabend. Auf der polnischen PSN-Webseite waren die beiden Spiele, die Abonnenten von Playstation Plus im kommenden Monat ohne zusätzliche Kosten digital erwerben dürfen, schon etwas früher ersichtlich.

Neben dem Motocross-Spiel Monster Energy Supercross: The Official Videogame wird Respawns Titanfall 2 bereitstehen. Dieses Game bietet eine tolle und kreative Kampagne und sollte nicht nur von Fans von Apex Legends ausprobiert werden. Hinter dem Multiplayer-Modus stehen übrigens die Menschen, die uns vor zwölf Jahren Call of Duty 4: Modern Warfare beschert haben, falls ihr wirklich noch mehr Gründe braucht. Bis zum 3. Dezember können sich PS+-Abonnenten noch Nioh und Outlast 2 sichern.