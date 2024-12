PUBG-Schöpfer kündigt Pläne für drei kommende Spiele an, beginnend mit Prologue: Go Wayback!

HQ

Wir wissen es noch nicht genau, aber die Zukunft von PUBG liegt jenseits der Grenzen des Multiplayer-Modus. Während des heutigen PC Gaming Show -Webcasts kündigte PUBG-Schöpfer Brendan Greene Pläne für nicht nur ein, sondern drei zukünftige Spiele an, die in sein First-Person-Survival-Universum kommen werden.

Der langfristige Plan ist nicht nur ein Bekenntnis zu einem neuen Modell, sondern auch eine große Veränderung in der Art und Weise, wie er seine Spiele macht. Zusätzlich zu dieser dreiaktigen Geschichte (beginnend mit Prologue: Go Wayback!, die bereits eine Seite auf Steam hat und in Project Artemis gipfelt), hat PUBG Corp überraschend auch auf der Plattform von Valve Preface: Undiscovered World eine technische Demo veröffentlicht, um die Verwendung seiner Melba -Engine zu zeigen, obwohl es auf Unreal aufbaut. Das Testen dieses Tools wird es ihnen ermöglichen, den Feinschliff der Technologie zu beschleunigen, die bei der Entwicklung ihrer nächsten Spiele angewendet werden soll.

Dies ist eine frühe Strategie für einen Plan, den sie in den nächsten zehn Jahren entwickeln wollen, so dass wir wahrscheinlich die ersten Schritte einer möglichen Revolution in der Art und Weise sehen, wie Spiele gemacht werden.

Sie können sich Brendan Greens Ankündigung über die Zukunft der PlayerUnknown -Franchise unten ansehen.