Psychonauts 2, Viewfinder und Stardew Valley sind im September kostenlos bei PlayStation Plus erhältlich

Es hat in letzter Zeit wirklich Spaß gemacht, ein PlayStation Plus-Abonnent zu sein, da uns selbst die unteren Stufen einige erstaunliche Spiele "kostenlos" zur Verfügung gestellt haben. Ihr könnt immer noch Lies of P, DayZ und My Hero One's Justice 2 bekommen, wenn ihr es noch nicht getan habt, aber sie werden am Dienstag durch ein anderes fantastisches Trio ersetzt.

Sony enthüllt, dass Psychonauts 2, Viewfinder und Stardew Valley im September die PlayStation Plus Essential-Spiele sein werden. Sie werden am Dienstag verfügbar sein und können Ihnen "kostenlos" gehören, solange Sie sie vor dem 7. Oktober zu Ihrer Sammlung hinzufügen.