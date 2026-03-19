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Ilja Remeslo war jahrelang eine verlässliche Stimme für den Kreml und baute eine Telegram-Anhängerschaft von 90.000 auf, indem er Putins Kritiker angriff. Dann, spät am Dienstagabend, veröffentlichte er ein Manifest mit dem Titel "Fünf Gründe, warum ich aufgehört habe, Wladimir Putin zu unterstützen", und es verbreitete sich fast sofort viral (einige der großen Medien berichteten über die Geschichte: Reuters, The Guardian usw.). Am Donnerstag war er in einer psychiatrischen Klinik.

In dem Beitrag auf Telegram warf Remeslo Putin vor, einen "scheiternden Krieg" in der Ukraine geführt zu haben, der Millionen getötet und die russische Wirtschaft zerstört habe, sodass gewöhnliche Bürger die Kosten tragen müssen. Er forderte Putin auf, zurückzutreten und sich als Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Es war eine außergewöhnliche Kehrtwende gegenüber jemandem, der eine Karriere in der rhetorischen Arbeit des Staates gemacht hatte.

Innerhalb von etwa 48 Stunden berichtete die unabhängige St. Petersburger Zeitung Fontanka, dass Remeslo im psychiatrischen Krankenhaus Nr. 3 der Stadt eingeliefert worden sei. Die Informationsschalterin des Krankenhauses bestätigte bei Kontaktaufnahme, dass ein Patient mit seinem Namen registriert war und Pakete empfangen konnte. Für seine Aufnahme wurde kein Grund genannt.

"Wladimir Putin ist kein legitimer Präsident. Wladimir Putin muss zurücktreten und als Kriegsverbrecher und Dieb vor Gericht gestellt werden." Dies stammt aus Remeslos viralem Telegram-Post, der in der Nacht des 18. März 2026 veröffentlicht wurde.

Putin // Shutterstock

Die Praxis, politische Dissidenten in psychiatrischen Einrichtungen (in der Sowjetzeit als Strafpsychiatrie oder Psikhushka bekannt) einzusperren, war ein Markenzeichen des sowjetischen Staates. Bei erfundenen Erkrankungen wie "träge Schizophrenie" konnten Kritiker der Regierung ohne Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit festgehalten werden. Menschenrechtsorganisationen haben in den letzten Jahren eine Wiederbelebung solcher Praktiken in Russland verfolgt, was Alarm schlägt, dass die Maschinerie der psychiatrischen Unterdrückung für eine neue Ära wieder aufgefrischt wird.

Die Echos der sowjetischen Geschichte bleiben den Beobachtern nicht entgangen. Die psychiatrische Inhaftierung als Instrument der politischen Kontrolle (unbequeme Menschen nicht in Gefängnissen, sondern in Krankenhäusern einsperren, Widerspruch als psychische Erkrankung neu darstellen) gehörte zu den erschreckendsten Innovationen des sowjetischen Staates. Sein scheinbares Wiederauftauchen im Jahr 2026 trägt ein Gewicht, das keine neutrale bürokratische Sprache ganz verbergen kann.

Was Remeslos Fall besonders eindrucksvoll macht, ist nicht nur, was er sagte, sondern wer er war, bevor er es sagte. Er war kein Oppositionsaktivist oder Exilant, der aus dem Ausland sendete. Er war eine pro-kremlische Stimme, ein Mann, der seine Karriere daraus gemacht hatte, die rhetorische Arbeit des Staates zu leisten und diejenigen zu diskreditieren, die Putin herausforderten. Seine Rückkehr war nicht die Tat eines Außenseiters, der Steine wirft. Es war ein Überlaufen von innen, und vielleicht machte das es bedrohlicher, nicht weniger.

Reuters konnte die Umstände von Remeslos Krankenhausaufenthalt nicht unabhängig überprüfen, und Fontanka gab nicht an, auf welchen Gründen er aufgenommen worden sein könnte.