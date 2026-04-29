PSG und Bayern brechen Rekorde mit einem 5:4-Halbfinale der Champions League

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Das Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain enttäuschte nicht und brach Rekorde in der Geschichte des Wettbewerbs, mit neun Toren zwischen den beiden – dem torhöchsten Halbfinale in der Geschichte des Europapokals seit Eintracht Frankfurt gegen Rangers mit 6:3 in der Saison 1959/60 und dem ersten eines europäischen Halbfinales, bei dem beide Teams mindestens vier Tore erzielten. und erst der zweite Champions-League-K.o.-Sieg seit dem 4:4-Viertelfinale von Chelsea und Liverpool 2009.

Sogar PSG-Trainer Luis Enrique, der seine Mannschaft von 5-2 auf 5-4 steigerte, war beeindruckt von dem Talent, das beide Teams gleichermaßen auf dem Feld zeigten, wobei alle verzweifelt versuchten, um jeden Preis mehr Tore zu erzielen. "Ich denke, es war das beste Spiel, das ich je als Trainer geleitet habe. Es hatte einen unglaublichen Rhythmus, versuchte, offensiven Football zu spielen und ihre Qualität zu zeigen. Ich denke, alle hatten Spaß beim Zuschauen des Spiels. Ich bin glücklich, weil wir gewonnen haben" (über BBC).

Vielleicht ist das Beste aus fußballerischer Sicht, dass bei einem 5:4-Ergebnis für PSG im Rückspiel noch alles passieren kann. Bayern-Trainer Vincent Kompany war sich bewusst, dass Defensivfehler die fünf Tore verursachten, zum ersten Mal in 31 Jahren kassierte Bayern fünf Gegentore im Wettbewerb, gab aber auch zu, dass "das Spiel so knappe Margen hat, dass man entweder voll in die Kämpfe geht oder sich ganz zurückzieht. Das Dazwischen funktioniert gegen dieses Niveau von Spielern nicht."

Das K.o.-Turnier wird am Mittwoch, den 6. Mai, entschieden, um sich für ein Finale gegen Arsenal oder Atlético de Madrid zu qualifizieren.