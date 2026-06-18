PS4- und Xbox One-Spieler Grand Theft Auto V können ein kostenloses Next-Gen-Upgrade erhalten, bevor im Juli ein neuer Raubüberfall im Jahr stattfindet.

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Mit Blick auf die idyllischen Pacific Bluffs, mit zahlreichen unbezahlbaren Kunstwerken, liegt das Kortz Center. Es ist eine exquisite Galerie, Heimat der Werke international renommierter Künstler, aber bald werden die Wände fast leer stehen, denn es ist Zeit, alle schönen Gemälde im Kortz Center zu stehlen.

Der Kortz Center Heist ist ein neuer, mehrstufiger Coup, der diesen Juli auf Grand Theft Auto Online erscheint. Um laut Rockstars Newswire auf den Coup zuzugreifen, musst du zuerst das Kunststudio in dein Mansion-Grundstück einbauen. Oder, falls Sie noch kein Herrenhaus besitzen, müssen Sie eines besorgen. Von dort aus kannst du die Galerie auskundschaften, bevor du entscheidest, wie du sie betreten willst, und schließlich infiltrieren und deine wertvolle Beute holen.

Zur Vorbereitung des Coups gibt Rockstar allen, die die digitalen PS4- und Xbox One-Versionen von Grand Theft Auto V und GTA Online besitzen, ein kostenloses Upgrade auf die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen. Außerdem werden wir in den Wochen vor dem Kortz Center Heist besondere Events, Geldbelohnungen (GTA-Geld, nämlich) und Möglichkeiten sehen, seltene Schätze zu beanspruchen.