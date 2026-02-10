Prominente venezolanische Oppositionsfigur wenige Stunden nach der Freilassung erneut festgenommen

HQ

Der venezolanische Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa wurde am späten Sonntag, nur wenige Stunden nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis, von Sicherheitskräften festgenommen – ein Schritt, der neue Zweifel am Engagement des Landes für politische Reformen nach dem Sturz von Nicolás Maduro aufkommen lässt. Die Behörden erklärten, die erneute Festnahme stehe im Zusammenhang mit Guanipas angeblicher Nichteinhaltung der Bedingungen seiner Freilassung, obwohl keine Details genannt wurden.

Guanipa, ein enger Verbündeter der Oppositionsführerin María Corina Machado, war nach fast neun Monaten Haft freigelassen worden und trat schnell öffentlich bei einer Kundgebung vor dem Gefängnis El Helicoide in Caracas auf, einem mächtigen Symbol politischer Repression. Seine kurze Rückkehr ins öffentliche Leben endete spät in der Nacht, als bewaffnete Männer ihn Berichten zufolge in Gewahrsam nahmen. Familienmitglieder und Oppositionsvertreter bezeichneten den Vorfall als Entführung, während die Regierung darauf bestand, dass es sich um eine von der Staatsanwaltschaft geforderte rechtmäßige Maßnahme handelte.

Die Episode hat die wachsenden Spannungen innerhalb der venezolanischen Führung nach Maduro deutlich, da einige Beamte auf begrenzte Zugeständnisse zur Entlastung des internationalen Drucks drängen, während andere offenbar darauf aus sind, strenge Kontrollen aufrechtzuerhalten. Menschenrechtsgruppen berichten, dass trotz kürzlicher Entlassungen weiterhin Hunderte politische Gefangene inhaftiert sind, und es bleibt abzuwarten, ob Guanipas Wiederinhaftierung ein Einzelfall ist oder ein Zeichen dafür, dass Venezuelas politische Öffnung noch rückgängig gemacht werden könnte...