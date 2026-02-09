Venezuela entlässt wichtige Oppositionsfiguren angesichts wachsender internationaler Belastung

HQ

Die venezolanische Regierung hat laut jüngsten Erklärungen prominente Oppositionsfiguren freigelassen, darunter den Politiker Juan Pablo Guanipa und den bekannten Anwalt Perkins Rocha, was eine weitere hochkarätige Freilassung unter anhaltendem Druck der Vereinigten Staaten darstellt, politische Gefangene freizulassen. Die Menschenrechtsorganisation Foro Penal teilte mit, dass allein am Sonntag mindestens 30 politische Gefangene freigelassen wurden, womit die Gesamtzahl der bestätigten Freilassungen seit Anfang Januar auf 383 steigt.

Beide Männer sind enge Verbündete der Oppositionsführerin Maria Corina Machado. Rocha, ein Anwalt, der mit der Vente-Venezuela-Bewegung verbunden ist, war seit August 2024 wegen terrorismusbezogener Vorwürfe in Haft, während Guanipa im vergangenen Mai nach monatelanger Tauche festgenommen wurde. Ihre Familien und Unterstützer haben die Anschuldigungen konsequent zurückgewiesen. Machado begrüßte die Freilassungen öffentlich und wiederholte die Forderungen nach der Freilassung aller verbliebenen politischen Gefangenen.

Die Freilassungen erfolgen, während die venezolanischen Behörden einen Amnestievorschlag vorantreiben, der Hunderten aus politischen Gründen Gnade gewähren und das umstrittene Helicoide-Haftzentrum in eine zivile Einrichtung umwandeln würde. Die Regierung behauptet, dass die Inhaftierten Straftaten begangen haben, obwohl sie keine vollständige Liste der entlassungsberechtigten Gefangenen veröffentlicht hat...