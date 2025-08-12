Prologue: Go Wayback ist jetzt in Form einer Open Beta verfügbar

HQ

PlayerUnknown Productions hat offiziell Prologue: Go Wayback gestartet, das aufstrebende Einzelspieler-Survival-Erlebnis. Zugegeben, dies ist noch kein vollständiger 1.0-Start, da der Entwickler das Spiel in einer Open Beta -Form zur Verfügung gestellt hat, eine Version, die behauptet, die "Vollversion des Spiels in Entwicklung" zu sein, die einen Vorgeschmack auf die "unerbittliche Wildnis, dynamische Wettersysteme und Hardcore-Überlebensmechaniken" bietet.

Auf die Frage, warum der Entwickler zuerst in diesem offenen Beta-Format starten wollte, erklärte PlayerUnknown: "Nachdem wir in den letzten 6 Monaten Spieltests mit unserer Discord-Community durchgeführt und fantastisches Feedback erhalten haben, haben wir beschlossen, uns die Zeit zu nehmen, weitere Möglichkeiten hinzuzufügen, unsere generierten Welten basierend auf den Vorschlägen unserer Community zu erkunden. Wir haben ein großartiges Survival-Erlebnis mit Millionen von Karten, die die Spieler in der offenen Beta erkunden können, und in den kommenden Monaten bis zur Veröffentlichung unseres Early Access planen wir, weitere Funktionen hinzuzufügen, um eure bevorzugte Spielweise weiter anzupassen."

Für alle, die mit Prologue: Go Wayback nicht vertraut sind, geht es bei diesem Spiel darum, ein sehr immersives Überlebenserlebnis zu bieten, das auf der tschechischen Region Böhmen basiert. Die Art und Weise, wie man Abwechslung schaffen kann, besteht darin, generierte Welten zu erschaffen, die immer wieder völlig einzigartige Erlebnisse bieten, indem man Flüsse, Täler und Bergkämme kombiniert und diese Herausforderungen der Umgebung mit Überlebenssystemen verbindet. Was das eigentliche Ziel betrifft, so müssen die Spieler, wenn sie auf der riesigen 64 Quadratkilometer großen Karte ankommen, zu einem entfernten Wetterturm navigieren, ohne zu sterben und den Elementen zu erliegen.

Dies ist erst der Anfang für das Spiel, denn uns wurde gesagt, dass die Open Beta bis zum Übergang zum Early Access in der Zukunft zugänglich bleiben wird. Während des Zeitraums Open Beta können wir mit häufigen Updates und neuen Funktionen rechnen. Du kannst das Spiel auf dem Steam und dem Epic Games Store herunterladen.