Projekt Kestrel von Remedy abgebrochen

Kürzlich berichteten wir über die Pipeline von Remedy an kommenden Spielen, und es gab eine Menge, auf das wir uns konzentrieren konnten. Remedy hatte mehr als nur ein paar Eisen im Feuer, von Max Payne-Remakes bis hin zu einer Control-Fortsetzung und einem Spin-off, es hält sich auf jeden Fall auf Trab.

Um sich jedoch nicht zu sehr auszudehnen, hat sich der Entwickler entschieden, eines seiner Projekte abzubrechen. Project Kestrel war ursprünglich als Project Vanguard geplant, ein Free-to-Play-Multiplayer-Angebot, das damals Premium wurde und jetzt pleite ist.

In einer Stellungnahme begründete Remedy die Entscheidung. "Die Entscheidung, den Codenamen Kestrel zu streichen, ermöglicht es Remedy, sich mehr auf die anderen Spiele in seinem Portfolio zu konzentrieren. Bei anderen laufenden Spieleentwicklungsprojekten werden erfahrene Entwickler von Kestrel versetzt. Darüber hinaus wird der geplante Investitionsbedarf für Kestrel gestrichen und der allgemeine Rekrutierungsbedarf von Remedy reduziert", schrieb es.

Während es sicherlich einige Leute gibt, die von dieser Ankündigung enttäuscht sind, ist es schwer, sich an ein Projekt zu binden, über das wir so wenig wussten, und es scheint das Beste zu sein, dass es fallen gelassen wurde, anstatt weiterzumachen, ohne Geld und Zeit in Kestrel zu stecken.