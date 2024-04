Remedy gibt ein Update zu seiner zukünftigen Spiele-Pipeline

HQ

Finnisch Remedy Entertainment hat gerade viele verschiedene Spiele in der Entwicklung. Nach Alan Wake 2, das wir in Zukunft mit ein paar DLCs unterstützt sehen werden, hat der Entwickler eine Reihe von Spielen in der Pipeline, darunter Control 2, Max Payne 1 & 2 Remakes und auch ein paar Titel mit Codenamen.

Da viel geplant ist, hat Remedy in seinem neuesten Finanzbericht ein Update für diese Projekte bereitgestellt, in dem der Entwickler feststellte, dass Codename Condor, ein Titel, der im Control -Universum spielt, jetzt in die volle Produktion übergegangen ist, was bedeutet, dass er mit Volldampf voranschreitet, bevor er schließlich in der Zukunft veröffentlicht wird. Remedy fügt hinzu: "Basierend auf umfangreichen internen Spieltests können wir sehen, dass die Kernschleife fesselnd ist und das Spiel einen einzigartigen Remedy-Blickwinkel in das Genre bringt."

Was die Max Payne 1 & 2 Remakes betrifft, so werden diese anscheinend die nächsten sein, die in die volle Produktion gehen, wobei Remedy angibt, dass das Ziel darin besteht, dies innerhalb des zweiten Quartals 2024 zu tun.

Control 2 nähert sich dem Ende seiner Proof-of-Concept-Phase, was bedeutet, dass es sich auch auf die Phase vor der vollständigen Produktion im zweiten Quartal 2024 zubewegen wird.

Codename Kestrel, ein Multiplayer-Projekt, befindet sich in der Konzeptphase und scheint derzeit am weitesten von der Entwicklung entfernt zu sein, da keine Zeitfenster erwähnt werden.

Remedy merkte auch an, dass Alan Wake 2 bis zum Ende des ersten Quartals des Jahres einen "erheblichen Teil der Entwicklungs- und Marketingkosten" wieder hereingeholt hatte, aber abgesehen von der Erwähnung der 1,3 Millionen Einheiten, die Anfang Februar bestätigt wurden, haben wir nichts weiter zu tun. Was wir wissen, ist, dass das Spiel noch keine Lizenzeinnahmen generiert hat.