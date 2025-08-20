Project Spectrum auf der Gamescom vorgestellt

Es scheint, als hätten sie sich das Beste für den Schluss aufgehoben, als heute Abend auf der Gamescom-Show ein brandneues Spiel namens Project Spectrum vom Entwickler Team Jade enthüllt wurde. Das Spiel scheint die Spieler in die Rolle einer gequälten Frau zu versetzen, die mit etwas Unheimlichem und Übernatürlichem konfrontiert wird - was es immer schwieriger macht, zwischen dem, was real ist, und dem, was nicht real ist, zu unterscheiden. Leider wurde kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber dem Trailer nach zu urteilen, ist dies definitiv eines, das man im Auge behalten sollte.

Wir wissen immer noch sehr wenig über das Spiel, und es ist schwer zu sagen, was wir allein vom Trailer erwarten können. Nichtsdestotrotz sieht es so aus, als würde Project Spectrum ein visuell beeindruckendes Erlebnis bieten, das in beunruhigenden Umgebungen spielt, komplett mit zutiefst verstörenden Monstern. Wir empfehlen euch, euch den Trailer unten anzusehen und uns eure Eindrücke mitzuteilen.

Die Spieler erkunden einen dunklen Wald voller monströser Anomalien mit übernatürlichen Fähigkeiten, die mit allen Mitteln auf Gewalt aus sind. Setze mächtige Waffen ein, um Feinde zu vernichten, während du entweder zum Jäger - oder zum Gejagten - in Project Spectrum wirst, das bald erscheint.