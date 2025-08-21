Project Motor Racing hat beim Start möglicherweise doch keine VR-Unterstützung

HQ

Der 25. November ist das Datum, an dem Produzent und Studiogründer Ian Bell und sein vertrautes Team (das einst GTR 2, Need for Speed: Shift und Project Cars 1/2 entwickelt hat) ihren kommenden neuen Simracing-Titel Project Motor Racing veröffentlichen werden, und wenn man sich den Gamescom-Trailer vom Dienstagabend ansieht, wird das Spiel zum Start mit mehr als zehn verschiedenen Rennklassen und über 100 verschiedenen Autos vollständig vorbereitet sein. Wir bekommen satte 27 neu gelaserte (echte) Rennstrecken und voll dynamisches Echtzeit-Wetter zusammen mit der neuen Reifenphysik-Engine, die in die Farming Sim-Engine des Publishers Giants Software integriert ist. Es könnte jedoch sein, dass es bei der Veröffentlichung keine VR-Unterstützung im Spiel gibt, was heute auf der Gamescom angekündigt wurde und im Gegensatz zu den Informationen steht, die Bell & Co Anfang des Jahres verbreitet haben. Kevin Boland, Chief Development Officer bei Straight4 Studios, sprach heute mit der Simracing-Seite Traxion und sagte Folgendes:

"Das Ziel ist, dass VR beim Start da ist, aber wenn nicht, wird es bald danach da sein. Unsere Ausführungsreihenfolge besteht darin, zuerst eine angemessene Triple-Screen-Unterstützung zu erhalten, dann werden wir uns VR ansehen, denn eigentlich führt die Technologie natürlich dazu, VR zu machen. Wir wollen VR und wir werden sie haben, aber wir haben auch einen realistischen Zeitrahmen, und ich denke, die meisten Leute würden es vorziehen, dass wir zu diesem Zeitpunkt an der Physik statt an VR arbeiten. Wir sind ehrgeizig mit der Anzahl der Kurse, die wir versuchen, und der Streuung, die wir haben. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass wir, wenn dieses Spiel auf den Markt kommt, nicht plötzlich verschwinden werden, sondern mehr und mehr mit Patches und Updates arbeiten werden."

Bezüglich der PSVR2-Unterstützung stellte er klar, dass dies nicht passieren wird:

"Die Unterstützung für Playstation VR 2 ist derzeit nicht geplant."