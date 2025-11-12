Project Motor Racing fügt C-Fahrzeuge von Nissan und Jaguar Group zur Fahrzeugliste hinzu

HQ

Dass die Project Cars Entwickler von Straight 4 Studios fokussiert und inhaltlich einen anderen Weg eingeschlagen haben als Rennsimulatoren wie Le Mans Ultimate, Assetto Corsa Evo und Rennsport, stand bereits vor zwei Jahren fest. Mit jeder Woche, die vergeht, und mit jedem Tag, an dem wir der bevorstehenden Veröffentlichung (25. November) näher kommen, kündigen sie weiterhin neue Retro-Bestien für Rennwagen an, die das Spiel noch mehr von seinen engsten Konkurrenten abheben. Das Neueste sind zwei unglaublich erotische Gruppe C Bestien aus dem wilden Rennsport der 90er Jahre. Der Nissan R89C wurde im Sommer 1989 vorgestellt und war eine echte Wahnsinnsmaschine im ohnehin schon wahnsinnigen Rennsport der Gruppe C. Er wird bei der Veröffentlichung im Spiel enthalten sein, genau wie der Jaguar XJR-9 (1990). Dies wurde gestern über den eigenen X-Account des Studios bekannt gegeben.

"Die Gruppe C kehrt in ProjectMotorRacing zurück. Vor der Traktionskontrolle, vor den Hybriden, vor den Strategiedecks gab es Gruppe C. Monströse Turbos, heulende V12-Motoren, herzerschütternde Kreisel und ein Aero-Genie mit 370 km/h."