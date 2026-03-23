Project Hail Mary übertrifft an den Kinokassen die Erwartungen

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Ryan Goslings Weltraumabenteuer hat einen Flugstart genommen und allein in den USA rund 80 Millionen Dollar am Eröffnungswochenende eingebracht. Das macht Project Hail Mary zum größten Opening von Amazon MGM aller Zeiten. Betrachtet man die globalen Zahlen, sind die Zahlen noch beeindruckender, mit insgesamt 140 Millionen Dollar Umsatz. Mit anderen Worten: Es sieht so aus, als würde sich der Film selbst und seine Produktionskosten von etwa 200 Millionen Dollar abbezahlen.

Das ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der Film keinerlei Verbindung zu einer bestehenden Franchise hat, obwohl er, wie viele von Ihnen bereits wissen, auf Andy Weirs gleichnamigen Roman basiert. Ein Großteil des Erfolgs scheint auch darauf zurückzuführen zu sein, dass viele Menschen über den Film sprechen, was sowohl vom Publikum als auch von Kritikern sehr positiv reagiert. Hier bei Gamereactor haben wir es gelobt, wie Sie wissen, und falls Sie die Rezension verpasst haben, können Sie sie hier lesen.

Hast du dir Project Hail Mary im Kino angeschaut oder hast du vor?