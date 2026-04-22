Project Hail Mary s Rocky ist für einen Oscar als bester Nebendarsteller berechtigt

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Erstaunen, erstaunen, erstaunen! Wäre es nicht schön, Project Hail Mary s Rocky über den roten Teppich laufen zu sehen und bei den nächsten Academy Awards auf die Bühne zu gehen, um für seine Leistung im Film einen Oscar als bester Nebendarsteller zu gewinnen? Es stellt sich heraus, dass dies kein bizarrer Fiebertraum ist, da er tatsächlich passieren könnte.

Variety berichtete, dass James Ortiz, der Puppenspieler, der Rocky in Project Hail Mary so wunderschön zum Leben erweckte, tatsächlich für eine Nominierung als bester Nebendarsteller in Frage kommt. Da Ortiz maßgeblich an der Gestaltung des geliebten Begleiters von Ryan Goslings Haupthelden beteiligt war, ist er für eine Nominierung in dieser Kategorie berechtigt, und Amazon MGM Studios beabsichtigt, alles zu tun, um Ortiz auch eine faire Chance auf eine Nominierung zu ermöglichen.

Natürlich ist die Kategorie oft stark und wettbewerbsintensiv, was bedeutet, dass es schwer sein wird, eine Nominierung zu sichern, geschweige denn einen Sieg, aber Ortiz' Arbeit in Project Hail Mary entspricht den Oscar-Regeln und macht ihn für die Kategorie berechtigt. Und dasselbe gilt sogar für die Critics Choice Awards und die BAFTA Film Awards, wo nichts ausdrücklich sagt, dass Ortiz nicht für diese Kategorie nominiert werden kann. Die Golden Globes sind anders und erlauben Puppenspielern nicht, in dieser Kategorie anzutreten.

Es sollte jedoch auch erwähnt werden, dass eine Nominierung in dieser Kategorie für Ortiz höchst unwahrscheinlich ist, da Preisverleihungen in diesem Segment meist keine Puppenspieler oder sogar Synchronrollen nominieren. Eine Ausnahme war Eddie Murphys Auftritt als Esel in Shrek, da ihn BAFTA bereits 2001 für diese Kategorie nominierte.

Trotzdem drücken wir dir die Daumen, Rocky!