Probleme für Alcaraz: Er könnte beim Miami Open gegen den jugendlichen Star Joao Fonseca antreten

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Die Auslosung der Miami Open war besonders unglücklich für Carlos Alcaraz und Joao Fonseca, da beide in der zweiten Runde aufeinandertreffen werden. Der Weltranglistenerste kommt von seiner ersten Niederlage des Jahres gegen Daniil Medvedev im Halbfinale von Indian Wells, während Fonseca letzte Woche in zwei sehr engen Tie-Breaks vom späteren Sieger Jannik Sinner besiegt wurde.

Um dieses Spiel zu sehen, muss Fonseca jedoch zuerst sein Match gegen den Ungaren Fabian Marozsan gewinnen, der auf Platz 46 der Welt steht. Fonseca, das nun auf Platz 39 der Welt steht, gilt als Favorit: Gewinner der Next-Gen ATP Finals 2024, Gewinner des Swiss Indoors ATP 500 im Oktober 2025 und des Rio Open ATP 500 im letzten Monat.

Wenn Fonseca sein Achtelfinale gegen Marozsan gewinnt (morgen, 18. März um 16:00 Uhr MET, wenn das Wetter es in Florida zulässt), würde er am Freitag oder Samstag in der zweiten Runde gegen Alcaraz spielen.

Wenn es dazu kommt, wird es das erste Duell zwischen dem 22-jährigen Alcaraz und dem 19-jährigen Fonseca sein, aber wahrscheinlich das erste von vielen, da einige Experten erwarten, dass Fonseca einer der besten Spieler des Sports wird und von einigen sogar als der beste junge Spieler gefeiert wird, der Alcaraz und Sinners Dominanz herausfordern kann.

Letztes Jahr wurde Alcaraz in seinem ersten Match bei den Miami Open von David Goffin besiegt, sodass er nur diese 10 Punkte verteidigen muss. Miami Open war das erste Masters 1.000, das Alcaraz 2022 gewann.