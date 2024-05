Prinzessin Peach und Mario vs Donkey Kong werden zu Millionensellern

HQ

Nintendos Jahresbericht, der vor wenigen Augenblicken veröffentlicht wurde, aktualisierte die Gesamtzahl der Software- und Hardwareeinheiten, die das Unternehmen seit dem letzten Quartalsbericht ausgeliefert hat, d. h. einschließlich Januar bis März 2024. Die Bestseller haben ihre Zahlen weiter gemästet, aber am Ende der Tabelle sind die interessantesten Ergänzungen zu sehen.

Der Bericht listet zwei neue Millionenseller auf: Princess Peach: Showtime! und Mario vs Donkey Kong, Spiele, die Fans als sehr neu ansehen werden und die sich daher in erstaunlich kurzer Zeit ihre erste Million verkauft haben. Im Falle des All-Audiences-Plattformers dauerte es nur 10 Tage, um 1,22 Millionen Exemplare physisch und digital auszuliefern, bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100.000 Exemplaren pro Tag. Das Puzzle-Plattformer-Remake wurde in den anderthalb Monaten seit seiner Veröffentlichung im Februar 1,12 Millionen Mal verkauft. Zwei mitreißende Einträge für Spiele der zweiten Reihe, die die riesige installierte Basis der Switch und die Macht der von Mario abgeleiteten Franchises in anderen Genres widerspiegeln.

An der Spitze geht es zurück zu den üblichen Verdächtigen, einem Mario Kart 8 Deluxe, dem nie der Sprit ausgeht und das auch in diesem Jahr wieder das meistverkaufte Switch-Spiel war, mit nicht weniger als 1,39 Millionen im 1. Quartal, um 62 Millionen Exemplare zu diesem Zeitpunkt zu überschreiten. Kein anderer Titel verkaufte sich in diesem Zeitraum mehr als eine Million Mal, aber Animal Crossing: New Horizons hat sich bereits mehr als 45 Millionen Mal verkauft und Super Smash Bros. Ultimate mehr als 34.

Auf der anderen Seite kann man sich die Leistung von "The Zeldas" ansehen, wobei Tears of the Kingdom nach einer Platzierung von 330.000 Einheiten bereits bei 20,61 Millionen liegt und damit fast 10 Millionen unter den 31,85 "Kilo" des Vorgängers Breath of the Wild mit einer sechs Jahre längeren Laufzeit liegt.

Zu guter Letzt verdient noch ein kleineres Spiel eine Erwähnung: Pikmin 4, das bereits fast 3,5 Millionen Einheiten hat.

Hast du erwartet, dass Peach und DK diese Zahlen so schnell erreichen würden?

Via: Nintendo.