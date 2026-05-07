Prime Video s Prequel Legally Blonde, Elle, startet im Juli

Fans der Legally Blonde-Reihe kennen die Figur Elle Woods und ihre Unternehmungen während des Jurastudiums und darüber hinaus gut, aber was die Fans nie wirklich erlebt haben, ist Elle s Zeit an der High School. Das wird sich bald ändern.

Prime Video arbeitet an einer Prequel-Serie zu Legally Blonde, die als Elle bekannt ist und die der Titelfigur während ihrer Schulzeit folgt. Sie gilt als prägende Serie, die die Tage dokumentiert, die Elle zu der mächtigen Anwältin gemacht haben, zu der sie später werden sollte, und es ist eine Serie, die unter der Leitung von Reese Witherspoon, dem Original Elle, produziert wird.

Die Serie startet am 1. Juli auf Prime Video und hat nun einen ersten Teaser-Trailer erhalten, der den Fans Lexi Minetrees Version der berühmten Figur vorstellt. Es versteht sich von selbst, dass es sehr, sehr rosa ist, aber du kannst es dir selbst ansehen, um herauszufinden, ob du Elle schauen wirst, wenn es in ein paar Monaten beginnt.