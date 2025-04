Predator: Killer of Killers bietet Kämpfe gegen Ninjas, Wikinger und Kampfpiloten

Der blutrünstigste Jäger im Weltraum ist zurück in Predator: Killer of Killers, einem neuen animierten Abenteuer, das Kriegern aus verschiedenen Epochen - einem Wikinger, einem Ninja und einem Kampfpiloten - folgt, die in einen Konflikt mit dem ultimativen Feind gezwungen werden. Dan Trachtenberg, der auch an der überraschend erfolgreichen Prey beteiligt war, ist auch hier am Ruder. Und das, während er auch an dem Live-Action-Film Predator: Badlands arbeitet, der noch in diesem Jahr Premiere haben soll.

Predator: Killer of Killers erscheint am 6. Juni auf Hulu, was höchstwahrscheinlich bedeutet, dass Sie es am selben Tag auf Disney+ sehen können. Wenn du also Lust auf gewalttätige Action hast, dann weißt du, was zu tun ist. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Steht Predator: Killer of Killers auf Ihrer Beobachtungsliste?