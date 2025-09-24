Predator: Badlands wird keine Xenomorphs enthalten

HQ

Imaginäres Popcorn (oder vielleicht echtes Popcorn, je nachdem, wo man sich gerade befand) wurde geworfen, als wir sahen, dass Elle Fannings Figur in Predator: Badlands ein Weyland-Yutani-Synthetik sein würde. Obwohl das Unternehmen aus den Alien-Filmen stammt, möchte Regisseur Dan Trachtenberg unsere Hoffnungen auf einen Rückkampf zwischen Alien und Predator dämpfen.

Im Gespräch mit Empire erklärte Trachtenberg, dass es in dem Film keine Xenomorph-Präsenz geben wird. "Es gibt keinen Xenomorph in diesem Film", sagte er. "Aber für mich macht es das spannender. Wir beziehen [das Alien-Franchise] nicht nur ein, um die Actionfiguren zusammenzumischen. Es gibt großartige, organische Gründe für die Geschichte, warum Weyland-Yutani in diesem Film mitspielt."

Fannings Figur Thia wird uns immer noch ein interessantes Crossover-Gefühl bieten, auch wenn sie sicherlich ein Synthesizer ist, der sich von den anderen Weyland-Yutani-Modellen unterscheidet (und das nicht nur, weil sie in zwei Hälften geschnitten wurde). "Thia ist schon eine Weile auf Genna und hat Dinge gesehen, die sie normalerweise nicht sehen würde", sagte Elle Fanning. "Sie saugt all diese neuen Informationen auf, und sie ist auch kaputt, also ist sie ganz anders geworden als die anderen Synthesizer."

Predator: Badlands Kinostarts am 7. November.