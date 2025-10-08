Predator: Badlands wird der erste Predator-Hauptfilm ohne R-Rating sein

HQ

Predator: Badlands zielt darauf ab, ein gewalttätiger Film zu werden, aber es scheint, dass er die Zensurbehörden nicht erschreckt hat, denn sie sind sehr glücklich, den Film mit PG-13 zu bewerten (im Grunde genommen eine 12A oder vielleicht 15 hier in Großbritannien). Dan Trachtenbergs nächster Predator-Ausflug will Leichen in zwei Teile zerfetzt und jede Menge Blut zeigen, aber der entscheidende Punkt ist, dass keine Menschen zu Schaden kommen.

IGN besuchte kürzlich das Set von Predator: Badlands, wo sie herausfanden, dass der Film der erste Predator-Hauptfilm ohne R-Rating sein würde. "Wir werden sehen, wo es endet, aber unsere Hoffnung ist, dass es ein PG-13 sein kann, der sich wie ein R anfühlt", sagte Produzent Ben Rosenblatt. "Das ist so etwas wie unsere Hoffnung. Und eigentlich geht es darum, das Publikum für einen Film wie diesen zu erweitern."

"Wir haben keine Menschen in dem Film und daher haben wir auch kein menschliches rotes Blut", fuhr er fort. "Wir hoffen, dass sich das zu unserem Vorteil auswirkt. Wir werden so hart wie möglich innerhalb dieser Grenzen arbeiten, und wir denken, dass wir in der Lage sein werden, einige ziemlich schrecklich grausame Sachen zu machen. Aber in anderen Farben als Rot."

Technisch gesehen gibt es Menschen in dem Film, aber sie sind das, was Filmfans als Schauspieler bezeichnen würden, die Charaktere spielen, die Synthesizer sind. Wir können also wahrscheinlich einen Regenbogen von Flüssigkeiten erwarten, die aus Roboter-, Predator- und Monsterkörpern herausquellen, aber nichts, was uns daran erinnert, dass wir nur große alte Hautsäcke sind. Hurra!

Predator: Badlands Kinostarts am 7. November.