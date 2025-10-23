Predator: Badlands bekommt einen weiteren Trailer vor seiner Veröffentlichung im nächsten Monat

HQ

Auch wenn Universal den letzten Predator: Badlands Trailer als "letzten Trailer" aufgeführt hat, hielt das das Studio nicht davon ab, ein paar Wochen später einen internationalen Trailer zu veröffentlichen, der uns noch mehr Einblick in den kommenden Film gibt.

Dan Trachtenbergs Predator: Badlands scheint eine Mischung aus einer Predator-Rache- und einer Coming-of-Age-Geschichte zu sein, in der wir unseren Hauptcharakter sehen, der auf einem unglaublich feindlichen Planeten eine Bestie jagt, während er gleichzeitig hofft, einen weiteren Predator mit weißen Dreadlocks zur Strecke zu bringen. Sehr böse.

Weyland-Yutani-Synths werden ebenfalls auf sich aufmerksam machen, wenn der Predator Trupps von ihnen, einige seiner Artgenossen und viele massive Kreaturen durchschneidet, um seine Trophäen zu beanspruchen und ein wahrer Jäger zu werden.

Schaut euch den neuen Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr Predator: Badlands sehen werdet, wenn er am 7. November erscheint.