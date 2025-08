Präsident Trump verhängt massive Zölle in Höhe von 35 % gegen Kanada, Brasilien droht ein höherer Zollsatz von 50 % Eine Reihe von Ländern passt sich jetzt an eine Welt an, in der der Handel mit den USA noch anspruchsvoller ist.

HQ Der Krieg von Präsident Donald Trump gegen den Welthandel geht weiter. Der amerikanische Staatschef hat neue Zollsätze für viele Handelspartner der Vereinigten Staaten erlassen und mehrere mit hohen und erhöhten Sätzen getroffen, nachdem die Frist für das Handelsabkommen abgelaufen ist. Laut Reuters wurde bekannt, dass Kanada einen erhöhten Zollsatz von 35 % erhalten wird, während Brasilien mit einem Satz von 50 %, Indien mit 25 %, Taiwan mit 20 % und die Schweiz mit 39 % zu kämpfen hat. 92 Länder sollen mit einer Erhöhung der Zölle um 10 % konfrontiert sein, während die Europäische Union nach dem jüngsten Abkommen bei 15 % bleibt, das Vereinigte Königreich bei 10 % bleibt und China immer noch in der Schwebe ist, da die beiden Länder weiterhin vor Ablauf der Frist am 12. August ein Abkommen abschließen. Die Erhöhung um 10 % wird in sieben Tagen wirksam. Shutterstock