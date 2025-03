PowerWash Simulator 2 wurde angekündigt und wird von FuturLab im Eigenverlag veröffentlicht

Gute Nachrichten PowerWash Simulator Fans! Entwickler FuturLab hat gerade eine vollwertige Fortsetzung dieses äußerst beliebten und therapeutischen Titels angekündigt. Dieser Nachfolger, der einfach als PowerWash Simulator 2 bekannt ist, wird verbesserte Mechaniken, Grafiken und Leistung aufweisen und sogar vom Entwickler selbst veröffentlicht werden.

PowerWash Simulator 2 wird mit einer Reihe neuer Orte kommen, die aufgeräumt werden müssen, und sogar mit einer völlig neuen Kampagne. Es wird eine verbesserte Grafik bieten, bessere und effektivere Seifen- und Wasserfunktionen und -systeme, mehr Ausrüstung zur Auswahl und sogar verbesserte kooperative Elemente wie Split-Screen-Unterstützung und auch Online-Multiplayer.

Dan Chequer, Design Director von FuturLab, sagte über die Entscheidung für einen PowerWash Simulator Nachfolger: "PowerWash Simulator 2 fühlt sich wie eine natürliche Weiterentwicklung seines Vorgängers an. Beim Design des ursprünglichen Spiels ging es darum, alles zu eliminieren, was von der reinen Befriedigung ablenkte, etwas Schmutziges zu nehmen und es sauber zu machen. Bei PowerWash Simulator 2 geht es darum, den Spielern noch mehr Möglichkeiten zu bieten, das gleiche Gefühl der Zufriedenheit zu erreichen, mit neuen Tools, Funktionen und Verbesserungen der Lebensqualität. Wir freuen uns sehr darauf, zu sehen, wie die Spieler ihre Hochdruckreiniger entstauben und sich in diese brandneue Kampagne stürzen, die euch noch mehr zum Reinigen und noch mehr Möglichkeiten bietet, den Druck abzubauen."

PowerWash Simulator 2 wird später im Jahr 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, aber FuturLab wird im April weitere Informationen über das Spiel bekannt geben. Bis dahin müsst ihr euch mit dem Ankündigungstrailer unten, den zusätzlichen neuen Bildern und der Nachricht, dass PowerWash Simulator die Marke von 17 Millionen Spielern überschritten hat, begnügen.