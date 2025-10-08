PowerWash Simulator 2 startet am 23. Oktober

HQ

Viele Leute hielten PowerWash Simulator wahrscheinlich für ein effekthascherisches Spiel, das bestenfalls Spaß machen könnte, wenn man es ausprobiert. Aber es erwies sich als unglaublich beliebt und erreichte Anfang des Jahres über 17 Millionen Spieler. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis es Zeit für eine Fortsetzung war, und jetzt ist diese Zeit fast da.

In einem neuen Trailer können wir uns Dinge wie Scherenhebebühnen, Bodenscheuersaugmaschinen für wirklich hartnäckige Flecken und Ulysses, die Katze, die wir streicheln dürfen, ansehen, was nett ist - und vor allem wird das Veröffentlichungsdatum verraten. Wie Sie anhand der Überschrift bereits erraten haben, ist es der 23. Oktober.

Um die Sache noch besser zu machen, wird es vom ersten Tag an auch im Game Pass enthalten sein (genau wie das Original) und es wird für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X verfügbar sein.