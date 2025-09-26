Possessor(s) erscheint im November für PC und PS5

HQ

Es ist eine arbeitsreiche Zeit, um als Entwickler bei Heart Machine zu arbeiten, denn nachdem zuvor Hyper Light Drifter und Solar Ash bereitgestellt wurden, hat es Anfang des Jahres Hyper Light Breaker in den Early Access eingeführt und 10 Monate später wird es auch versuchen, Possessor(s) zu debütieren.

In einem neuen Trailer für das Spiel wird bestätigt, dass Possessor(s) bereits am 11. November 2025 auf PC und PS5 erscheinen wird.

In diesem Spiel, das das " Search Action" -Genre erweitert, schlüpfen die Spieler in die Rolle des Highschool-Schülers Luca, der in einer zerstörten Stadt gefangen ist, die von außerirdischen Schrecken überrannt wird, und einen Weg finden muss, um zu überleben und zu entkommen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, verbündet sich Luca mit dem Dämon Rhem, der den Teenager als Wirt benutzt, so dass die beiden zusammenarbeiten können, um Zuflucht zu erreichen.

Da die Veröffentlichung bevorsteht, seht euch unten den neuesten Trailer zu Possessor(s) an.