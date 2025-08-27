Portugiesischer Stierkämpfer in der Arena von Lissabon von einem 1.500 Pfund schweren Stier zu Tode gebissen, während auch älterer Zuschauer beim Zuschauen stirbt

HQ

Eine Nacht der Feierlichkeiten in der historischen Stierkampfarena Campo Pequeno in Lissabon endete in einer Tragödie, als der 22-jährige Forcado Manuel Maria Trindade vor einer entsetzten Menge von einem 1.500 Pfund schweren Stier tödlich aufgespießt und gegen die Wand geschleudert wurde.

Der junge Stierkämpfer, der in die Fußstapfen seines Vaters trat und Teil der Truppe von São Manços war, versuchte eine traditionelle pega de cara (den Stier bei den Hörnern packen), als das wütende Tier ihn hoch hob und gegen die hölzerne Barriere schleuderte.

Sanitäter behandelten ihn im Ring, bevor er ins Krankenhaus von São José gebracht und in ein künstliches Koma versetzt wurde. Am 23. August erlag er jedoch innerhalb von 24 Stunden nach einem katastrophalen Kopftrauma und einem Herz-Kreislauf-Stillstand.

Dann verschärfte sich die Tragödie, als der 73-jährige Vasco Morais Batista, ein Chirurg, der von einer Loge aus zusah, inmitten des Chaos ebenfalls zusammenbrach. Später wurde er im Krankenhaus Santa Maria für tot erklärt, weil er an einem Aortenaneurysma gestorben war. Stunden später ging der tragische Moment online viral.

Im Gegensatz zu seinem spanischen Pendant verschont der portugiesische Stierkampf die Tiere vor der Hinrichtung in der Arena, doch die Tradition bleibt ein gefährlicher Ritus, bei dem unbewaffnete Forcados den Bestien mit nichts als ihren Körpern gegenüberstehen. Für Trindade war es sowohl Erbe als auch Leidenschaft.