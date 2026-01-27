Portugal fängt Rekord-Kokain-Fang an Bord eines Narco-U-Boots auf dem Weg nach Europa ab

HQ

Die portugiesischen Behörden haben fast neun Tonnen Kokain von einem halbtauchbaren Schiff im Atlantik beschlagnahmt, was die größte jemals vom Land abgefangene Drogenbeschaffung darstellt. Die Operation fand etwa 230 Seemeilen von den Azoren entfernt statt und beinhaltete koordinierte Maßnahmen zwischen portugiesischer Polizei, Marine und Luftwaffe mit Unterstützung von US- und britischen Strafverfolgungsbehörden.

Das Schiff, allgemein als Narco-U-Boot bezeichnet, war auf dem Weg von Lateinamerika nach Europa, als es unter schwierigen Wetterbedingungen abgefangen wurde. Vier Männer an Bord wurden festgenommen, darunter drei kolumbianische Staatsangehörige und ein Venezolaner. Beamte berichteten, dass die Besatzung etwa 300 Ballen Kokain transportierte, wobei ein Teil der Lieferung nach dem Untergang des Schiffes während der Operation verloren ging.

Die portugiesische Polizei erklärte, die Beschlagnahme stelle einen erheblichen Schlag für die transatlantischen Drogenhandelsrouten dar, wobei die beschlagnahmten Drogen auf dem europäischen Markt auf Hunderte Millionen Euro geschätzt werden. Die Ermittler beschrieben die Operation als die größte Kokainbeschlagnahme, die je in Portugal durchgeführt wurde, was die zunehmende Größe und Komplexität der maritimen Schmuggelnetzwerke hervorhebt.

Halbtauchbare Schiffe sind zu einer bevorzugten Methode für Schmuggler geworden, die große Mengen Kokain über den Atlantik transportieren wollen, vor allem aufgrund ihrer geringen Sicht und großen Reichweite. Während sie früher auf Routen nahe Mittel- und Südamerika beschränkt waren, ist ihre Präsenz in europäischen Gewässern in den letzten zwei Jahrzehnten, insbesondere entlang der Atlantikküste, stetig gewachsen...