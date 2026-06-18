Portierungen von Call of Duty: Black Ops 1 und 2 erscheinen im Juli auf PlayStation 4 und 5

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Treyarch hat bestätigt, dass Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 derzeit auf PlayStation 4 und 5 portiert werden. Die Portierungsaufgaben übernehmen die Experten von Iron Galaxy, und diese neuen Ausgaben der beliebten Shooter werden auch die Elemente Kampagne, Multiplayer und Zombies enthalten.

Was noch nicht bestätigt ist, ist, ob diese Ports auch für PC- und Xbox-Konsolen erscheinen werden. Bei letzterem kann es beispielsweise aufgrund des Back-Kompatibilitätssystems im Xbox-Ökosystem nicht passieren.

Die andere große Frage ist nun, was Activision in Bezug auf die Server der beiden Spiele tun wird, zumal sehr deutlich gemacht wurde, dass Multiplayer und Zombies zentrale Bestandteile dieser PlayStation-Ports sein werden. Das genaue Startdatum der Ports ist ebenfalls noch nicht bestätigt.

Wirst du nächsten Monat zu Black Ops 1 und 2 zurückkehren?