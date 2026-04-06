Portal 2 Lead erklärt, warum Gabe Newell sich aus der Spieleentwicklung zurückgezogen hat

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Gabe Newell wird wahrscheinlich als einer der wichtigsten Namen der Gaming-Branche in die Geschichte eingehen. Es ist jedoch viele Jahre her, dass er direkt an der Entwicklung von Spielen beteiligt war. Meistens verbrachte er Zeit auf seiner Yacht und wechselte zwischen Ideen hin und her; während der Entwicklung von Portal 2 machte Newell einen großen Schritt weg von der Spieleentwicklung, was ein Projektleiter als Möglichkeit erklärte, Ja-Sager bei Valve zu vermeiden.

In einem Interview mit Kiwi Talkz sagte Portal 2 Lead Designer Josh Weier, dass Newells Ruf ihm vorausging, was bedeutete, dass viele seiner Mitarbeiter ihm nicht nein sagen wollten. "Er wollte immer Teil des Teams sein, aber als Gabe und in seiner Position hat das nie wirklich funktioniert," erklärte Weier.

"Die Leute sagten: 'Wie du sagst', und er meinte eher: 'Nein, nein, nein, ich will Teil eines Teams sein und Ideen entwickeln.' Das war für die Leute wirklich schwer, also glaube ich, dass es eine Phase gab, in der er einen Schritt zurücktrat und sagte: 'Okay, ich schätze, ich werde nicht mit allen so interagieren können, ich arbeite einfach auf einem höheren Niveau'", fuhr Weier fort.

Newell steht weiterhin in vielen Valve-Spielen, aber als Mitbegründer des Unternehmens eher als Entwickler. Auch ohne seine Beteiligung hat Valve es geschafft, einige unglaubliche Spiele zu veröffentlichen und blickt darauf hinaus, dies weiterhin zu tun.