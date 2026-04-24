Porsche stellt den neuen 1100 PS starken EV Cayenne Coupe vor

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Porsche hat sein Versprechen endlich eingelöst und uns vor nicht allzu langer Zeit den Cayenne Electric geschenkt, und jetzt folgt ein schlankeres Geschwister.

Das brandneue Cayenne Coupe wurde vorgestellt, und es handelt sich um dieselbe EV-Technik, jedoch in einer deutlich niedrigeren, aggressiveren Fastback-Form. Wie gesagt, spiegelt es in vielerlei Hinsicht dem Cayenne Electric wider, was bedeutet, dass es über 1100 PS überschreiten wird.

Die Form ist natürlich anders und tauscht Praktik gegen Stil. Es gibt eine geneigte Dachlinie, eine niedrigere Haltung und schärfere Linien, wie auf den untenstehenden Bildern zu sehen ist. Es wird erwartet, dass er etwa 600 Kilometer Reichweite bietet und schnelles Laden durch Porsches 800V-Architektur ermöglicht.

Es wird mehrere Varianten geben, darunter natürlich ein härteres Turbo-GT-Modell an der Spitze der Modellpalette. Dieses Modell soll voraussichtlich 261 Kilometer pro Stunde erreichen und damit in den Bereich der Supersportwagen einsteigen.