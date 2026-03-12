Porsche plant vielleicht, einen neuen Supersportwagen über den 911 hinaus zu bauen

HQ

Wie Top Gear berichtet, könnte Porsche erwägen, sein aktuelles Sortiment zu erweitern und insbesondere noch teurere und exklusivere Modelle neben dem legendären 911 und ihrem SUV Cayenne hinzuzufügen.

Dies geschieht, nachdem die Gewinne von Porsche 2025 eingebrochen sind und sie einen Plan zur Kostensenkung und zur Neudefinition ihres Modellangebots begonnen haben. Der neue Chef Michael Leiters sagt, sie "straffen" die Managementstruktur und reduzieren 'Hierarchien' und 'Bürokratie', aber er hat auch über neue Modelle gesprochen.

Genauer gesagt sagt er, dass sie Modelle "über" den beiden aktuellen Flaggschiffen in Betracht ziehen:

"Wir erwägen die Erweiterung unseres Produktportfolios, um in Segmenten mit höheren Margen zu wachsen. Dabei betrachten wir Modelle und Derivate sowohl über unseren aktuellen zweitürigen Sportwagen als auch über dem Cayenne."

Online wird spekuliert auf ihr Mission X Concept, eine Art Nachfolger des 918 Spyder, das ursprünglich nicht in Produktion ging. Es könnte jedoch auch eine teurere Version des bestehenden 911 sein.