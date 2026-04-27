Porsche hat seinen Anteil an Bugatti Rimac verkauft und damit VWs Beteiligung an der Marke beendet

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Die Volkswagen Group engagierte sich offiziell 1998 mit der legendären Marke Bugatti und half letztlich bei der Entstehung des heute ikonischen Veyron. 2021 investierte sie sogar durch ein Joint Venture mit Porsche zusammen mit der Elektro-Hypersportmarke Rimac. Doch jetzt ziehen sie sich in großem Maße zurück – durch Top Gear.

Porsche hat offiziell seinen Anteil an Bugatti Rimac verkauft – und damit ist die langjährige Beteiligung des Volkswagen Konzerns an der Hypersportmarke faktisch beendet. Der Deal sieht vor, dass Porsche sowohl seinen 45%igen Anteil am Bugatti Rimac-Joint Venture als auch seinen 20,6%igen Anteil an der Rimac Group an ein Konsortium von Investoren unter der Leitung des US-amerikanischen HOF Capital abgibt, so Top Gear.

Porsches Anteil war das letzte verbliebene Bindeglied zwischen Bugatti und Volkswagen und bedeutete damit das Ende einer Ära. Jetzt wird Bugatti effektiv von Mate Rimac geführt und von einer Reihe finanzieller Partner unterstützt, statt von einem etablierten Automobilgiganten. Dies geschieht, während Porsche seine Geschäftsaktivitäten neu ausrichtet und sich angesichts der Schwächelverkäufe komplett aus der EV-Entwicklung zurückzieht.