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Poncle könnte sich nach der Ankündigung von Epic zur Generation KI aus der Zusammenarbeit mit Fortnite zurückziehen

Die Nachricht wurde während der jüngsten State of Unreal-Show geteilt.

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Epic Games veranstaltete gestern Abend seine State of Unreal-Show, in der viele der großen Pläne und Änderungen für die Unreal Engine-Plattform ins Rampenlicht rückte. Obwohl es viel gibt, worauf man sich freuen kann, gibt es auch einige Elemente, die die Fans etwas gereizt haben, denn Epic nutzte die Serie, um zu bestätigen, dass sie generative KI einsetzen wird, um das Design von Fortnite Charakteren, Outfits und Orten im Spiel zu unterstützen. Viele Fans haben darum gebeten, dass Haftungsausschlüsse eingeführt werden, wenn dies Realität wird, zweifellos um zu wissen, ob ein bezahltes Skin von Menschen gemacht oder einfach von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde.

Und es sind nicht nur Fans, die von der Nachricht etwas enttäuscht sind, denn nun hat der Indie-Entwickler Poncle angekündigt, seine Partnerschaft mit Epic Games zu überdenken, um Vampire Survivors-Kosmetika in die größere Fortnite Welt zu bringen.

In einer Stellungnahme auf Reddit schreibt Poncle: "Nach den heutigen Nachrichten über die Nutzung der Generation-KI durch Epic zur Erstellung aller Arten von Spiel-Assets, einschließlich Fortnite Charaktere, "überprüfen" wir derzeit unsere Zusammenarbeit mit Fortnite. Wir sagen Ihnen Bescheid, falls etwas vorankommt."

Die große Frage ist, ob Poncle einfach der erste von wenigen Entwicklern ist, die ihre Zusammenarbeit mit Epic Games nun überprüfen werden, da der Entwickler signalisiert hat, alles rund um generative KI wirkungsvoller zu erforschen.

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