HQ

Der polnische Premierminister Donald Tusk sagte am Freitag, dass die steigenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten bezüglich Grönland die NATO in einer Zeit verunsichern könnten, in einer Zeit, in der Zusammenhalt für die europäische Sicherheit entscheidend ist.

Tusk sagte in Warschau, Polen sei beunruhigt über Washingtons jüngste Signale, es könne die Kontrolle über Grönland anstreben, und warnte, dass Streitigkeiten unter den Verbündeten das Bündnis schwächen und Russland in die Hände spielen könnten. Polen sieht die NATO und die Vereinigten Staaten als zentrale Säulen seiner Verteidigungsstrategie, da Moskau in der Region immer selbstbewusster wird.

Donald Tusk // Shutterstock

Tusk betonte, dass Polens enge Beziehung zu Washington es dazu veranlasse, offen zu sprechen. Als "besonders loyaler" Verbündeter der Vereinigten Staaten solle Warschau nicht davor zurückschrecken, Besorgnis zu äußern, wenn die Allianzeinheit auf dem Spiel steht.

"Ich mache mir große Sorgen um die Grönland-Frage", sagte Tusk und fügte hinzu, dass sich auch breitere politische und ideologische Spannungen innerhalb der Vereinigten Staaten auf die NATO ausbreiteten. Ehrlicher Dialog unter den Verbündeten, so argumentierte er, sei unerlässlich, um Vertrauen und Stabilität innerhalb des Blocks zu bewahren.

Europäische Beamte warnten, dass jeder Versuch der Vereinigten Staaten, Grönland von Dänemark zu erobern, Schockwellen durch die NATO auslösen würde, die Spannungen zwischen Washington und den europäischen Hauptstädten vertiefen und möglicherweise die Abschreckung gegen Russland untergraben könnte.